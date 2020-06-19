2020/06/19 | 22:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تسبب نزاع عشائري مسلح بين عشيرتين في مناطق شمال شرقي بغداد، بحالة من الهلع والخوف بين الأهالي.

وأوضحت مصادر محلية، ان النزاع نتج عن قيام احدى العشائر بتنفيذ ما يطلق عليه “الدكة العشائرية”، تجاه عشيرة اخرى في منطقتي الكمالية والعبيدي شمال شرقي العاصمة بغداد، وهو ما دفع العشيرة الاخرى الى الرد من خلال استعراض مسلح.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نزاع عشائري بمناطق شمالي العاصمة يثير الرعب بين السكان) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نزاع عشائري بمناطق شمالي العاصمة يثير الرعب بين السكان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).