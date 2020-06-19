2020/06/19 | 22:37 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | حكومة اقليم كردستان تدين الإعتداءات التركية وتطالب أنقرة بإحترام سيادة الأراضي العراقية

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