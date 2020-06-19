مصر.. عودة ارتفاع إصابات كورونا واستقرار الوفيات

2020/06/19 | 22:59 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر، عن عودة ارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، مشيرة إلى استقرار وفيات الوباء.وأشارت الوزارة إلى تسجيل 1774 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 52 ألفا و211 حالة، وتسجيل 79 حالة وفاة ليصل إجمالي الضحايا إلى 2017.وأكد المتحدث باسم الصحة المصرية، […]

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