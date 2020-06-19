2020/06/19 | 23:08 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حكومة كردستان : نطالب تركيا باحترام سيادة أراضينا ووطنا، وندعو حزب العمال الكردستاني الى عدم خلق توترات في المناطق الحدودية للإقليم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/19 | 23:08.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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