الحشد الشعبي يحبط محاولة تسلل إرهابية ويصيب “داعشيا” في خانقين

2020/06/19 | 23:11 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أحبطت قوات الحشد الشعبي، الجمعة، محاولة تسلل لفلول “ داعش” الإرهابي في قضاء خانقين بمحافظة ديالى، فيما تمكنت من إصابة أحد عناصر التنظيم الإرهابي.وقال بيان لاعلام الحشد تلقته /المعلومة/ إن قوة من الفوج الثالث باللواء 23 ضمن قاطع عمليات ديالى للحشد الشعبي تمكنت، مساء اليوم، من احباط تسلل لفلول “ داعش” الإرهابي في […]

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