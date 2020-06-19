2020/06/19 | 23:13 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان من حكومة كردستان: على تركيا احترام سيادة أراضينا.. رسالة أيضاً إلى ’بي كا كا’ هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/19 | 23:13.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيان من حكومة كردستان: على تركيا احترام سيادة أراضينا.. رسالة أيضاً إلى ’بي كا كا’) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بيان من حكومة كردستان: على تركيا احترام سيادة أراضينا.. رسالة أيضاً إلى ’بي كا كا’) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).