ميسان تسجل ١١٠ إصابة وشفاء ٧٠ وحالة وفاة واحدة

2020/06/19 | 23:13 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..أعلنت دائرة صحة ميسان،الجمعة، عن ارتفاع عدد حالات الشفاء عن يوم أمس والايام السابقة.وقال بيان الدائرة أنها سجلت اليوم اصابة (110) فيما سجلت ارتفاعا ملحوظا بعدد حالات الشفاء مسجلة ٧٠ حالة لهذا اليوم، مقابل تسجيل حالة وفاة واحدة.وتوزعت الإصابات على مناطق ( الإسكان، كصيبة، السراي، حي العامل، الدبيسات، حي الربيع، حي […]

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