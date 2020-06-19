استشهاد احد مقاتلي الحشد واصابة جندي بنيران قناص داعشي شكال شرق ديالى

2020/06/19 | 23:22 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى اكد مسؤول حكومي سابق في ديالى، الجمعة، بان احد مقاتلي الحشد الشعبي استشهد واصيب جندي بنيران قناص شمال شرق المحافظة.وقال رئيس مجلس قضاء المقدادية المنحل(40كم شمال شرق بعقوبة) عدنان التميمي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” احد مقاتلي الحشد الشعبي استشهد واصيب جندي بنيران قناص داعش قرب منطقة نوفل في اطراف قضاء المقدادية”.واضاف […]

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