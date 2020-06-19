2020/06/19 | 23:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الجمعة، عزمها افتتاح أربعة مراكز لمعالجة مرضى فيروس كورونا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة: سيتم افتتاح أربعة مراكز رئيسية لمرضى كورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة: سيتم افتتاح أربعة مراكز رئيسية لمرضى كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).