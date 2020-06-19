2020/06/19 | 23:24 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استحوذت فصائلٌ من «الجيش الوطني» الموالي لـ #تركيا، على محاصيل القمح، ونهبت بعض الأملاك العامة والخاصة في عدة قرى بريف مدينة #رأس_العين الشرقي.وكشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن «فصائلٌ موالية لتركيا، حصدت واستحوذت على…

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه («الجيش الوطني» يستحوذ على محصول القمح وينهب قرى شرقي “رأس العين”) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان («الجيش الوطني» يستحوذ على محصول القمح وينهب قرى شرقي “رأس العين”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).