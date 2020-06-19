2020/06/19 | 23:25 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..حذَّرت دائرة العلاقات مع المنظمات غير الحكوميَّة في هيئة النزاهة الاتحادية في ورشة عملٍ بعنوان (النزاهة المجتمعية تحدياتٌ وفرصٌ) بالتعاون مع كليَّـة بغداد للعلوم الاقتصاديَّـة الجامعة، من خطر تحقيق المكاسب الحزبية في مؤسسات الدولة، عادةً ذلك من أخطر مظاهر الفساد.وشارك في ورشة العمل، عددٌ من الأساتذة الجامعيِّـين وطلاب من مختلف المحافظات إلكترونياً عبر برنامج […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة: تحقيق المكاسب الحزبية من أخطر مظاهر الفساد في مؤسسات الدولة) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة: تحقيق المكاسب الحزبية من أخطر مظاهر الفساد في مؤسسات الدولة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).