2020/06/19 | 23:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترى من هم الواهمون الخياليون ؟ – علي محمد فخرو هناك فرق كبير بين ممارسة النقاش أو الجدال وبين ممارسة المماحكة.الممارسة الأولى تعتمد المنطق والأخذ والعطاء والاحترام المتبادل فى التعبير عن الرأى، أما الممارسة الثانية فتعتمد النرجسية التى لا تعترف بحق الآخر والخصومة الجارحة فى الاختلاف وفى التعابير.الأولى […]

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