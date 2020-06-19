2020/06/19 | 23:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأمن الإقتصادي أداة للتنمية في العراق – عدنان مناتي الامن الوطني لأية دولة يحوي مجموعة من العناصر أهمها الامن الاقتصادي والامن العسكري والامن الاجتماعي والامن السياسي والامن الثقافي وكل عنصر من هذه العناصر يؤثر بالعناصر الاخرى مثلما يتأثر بها .ويحوي ( الامن الاقتصادي ) كلمتي الامن والاقتصاد ، فالامن يخص […]

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