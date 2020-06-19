2020/06/19 | 23:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجائحة والإحتراق النفسي في مهنة التعليم – حمزة محمود شمخي أثارت مقالتي(الجائحة والاحتراق الدراسي للطلبة) التي نشرت بتاريخ 7/16 الكثير من الملاحظات والرؤى والثناء بتناول هذا الموضوع المهم،وقد شجعني ذلك على أن أستكمل شكل الأحتراق النفسي للمعلم، وهم الخط الاول في التعليم ،حيث اثرت الجائحة عليهم بشكل قاسي ومؤثر بعد ان […]

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