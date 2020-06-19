2020/06/19 | 23:28 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد أعلنت وزارة الصحة، انها ستتجه لتفرغ المستشفيات العامة لمعالجة المرضى في نفس الوقت الذي نسرع بتقديم الخدمات للمصابين بفيروس كورونا.وأكدت الوزارة تلقت وكالة اين نسخة منه انه " سيتم افتتاح معرض بغداد ٥٢٥ سريراً، وبناية سرايا السلام {مستشفى العطاء} بسعة ٣٠٠ سرير، والأقسام الداخلية في جامعتي بغداد والمستنصرية ١٠٠٠ سرير، وقاعات وزارة الشباب بسعة ٦٠٠ سرير، والتي ستقلل الزخم على المستشفيات".وأضاف البيان كما "سيتم تخصيص مركز صحي بكل قطاع لاستقبال الحالات المشتبه بها بدل ذهابهم إلى المستشفيات إضافة الى ٢٢ مستشفى سريعة الإنجاز واطئة التكلفة بواقع ٢٠٠٠ سرير تنفذ من قبل العتبات في بغداد والمحافظات والتي ستنجز قريبا".وكانت وزارة الصحة سجلت اليوم الجمعة 63 وفاة جديدة و1635 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي الى ٢٧٣٥٢ إصابة بينها 925 وفاة و12205 حالات شفاء

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق : افتتاح مراكز جديدة لعلاج مرضى كورونا بسعة أكثر من 2400 سرير ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق : افتتاح مراكز جديدة لعلاج مرضى كورونا بسعة أكثر من 2400 سرير ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).