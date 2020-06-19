المنافذ الحدودية تضبط شاحنة محملة بأثاث منزلي مخالف لإجازة الاستيراد في منفذ زرباطية الحدودي

2020/06/19 | 23:28 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _واسط أعلنت هيأة المنافذ الحدودية منفذ زرباطية الحدودي في محافظة واسط عن ضبط شاحنة محملة بأثاث منزلي مختلف وبوزن إجمالي (3060طن) اقتصرت إجازة الاستيراد على نوع واحد من الاثاث بعد إنجاز معاملتها الكمركية من قبل لجنة الكشف الكمركي في المنفذ الحدودي.وقالت الهيأة في بيان تلقت وكالة اين نسخة منه، انه، تمت عملية الضبط من قبل شعبة البحث والتحري هيأتنا وخارج الحرم الكمركي بعد تدقيق معاملتها الكمركية وإجازة الاستيراد تبين أن ما مثبت هو أثاث معدني منزلي مختلف وكذلك اثاث منزلي خشب مختلف، ولكن الواقع الفعلي للبضاعة هو إجازة الاستيراد اقتصرت على نوع واحد من الاثاث (اثاث منزلي خشب مختلف) وعدم وجود إجازة استيراد (اثاث معدني منزلي مختلف) ، وهذا يعد مخالفة كمركية .وأكدت، تم إحالة ما تم ضبطه وفق محضر أصولي إلى قاضي تحقيق محكمة بدرة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها وبحق المقصرين من لجنة الكشف الكمركي في المنفذ الحدودي.

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