2020/06/19 | 23:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - ديالى اعلنت الحشد الشعبي، الجمعة، احباط تسلل لداعش في خانقين.وقال إعلام الحشد في بيان، ان "قوة من الفوج الثالث باللواء 23 تمكنت من احباط تسلل لـداعش الإرهابي في منطقة عاليوة بقضاء خانقين".واضاف ان "التسلل اسفر عن إصابة أحد عناصر التنظيم الإرهابي".

لمتابعة اخبار العراق والعالم حمل تطبيق بغداد اليوم

من هنا

بغداد اليوم- ديالى

افاد مصدر امني، الجمعة، بمقتل عنصر بالحشد الشعبي في المقدادية.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، ان "مقاتلا بالحشد الشعبي قتل بنيران قناص داعشي في منطقة نوفل قرب قضاء المقدادية 40كم شمال شرق بعقوبة".

واوضح ان "ا

بغداد اليوم _ بابل

افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بانتحار شاب في أواخر العشرينات من عمره وسط مدينة الحلة.

وقال المصدر في حديث ل(بغداد اليوم)، إن "شابا يبلغ من العمر نحو 29 عاما اقدم على الإنتحار داخل داره الواقعة ضمن أحد أحياء مركز مدينة الحلة&

بغداد اليوم - كردستان

استنكرت حكومة إقليم كردستان الهجمات التركية الأخيرة داخل أراضي الإقليم، مطالبة تركيا باحترام سيادة أراضي الإقليم.

وقال المتحدث باسم الحكومة، جوتيار عادل في بيان "نراقب ببالغ القلق والأسف أحداث المناطق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الحشد الشعبي يحبط تسللا لداعش في خانقين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الحشد الشعبي يحبط تسللا لداعش في خانقين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).