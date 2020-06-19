انتحار شاب بعمر 29 عاماً وسط الحلة

2020/06/19 | 23:30 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بابلافاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بانتحار شاب في أواخر العشرينات من عمره وسط مدينة الحلة.وقال المصدر في حديث ل(بغداد اليوم)، إن "شابا يبلغ من العمر نحو 29 عاما اقدم على الإنتحار داخل داره الواقعة ضمن أحد أحياء مركز مدينة الحلة".واضاف ان "أجهزة الأمن المختصة في شرطة بابل اجرت كشف على المكان ومعاينة الجثة قبل نقلها الى الطبابة العدلية، كما تم فتح محضر بالحادثة لمعرفة تفاصيل أكثر ".

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بغداد اليوم- ديالى

افاد مصدر امني، الجمعة، بمقتل عنصر بالحشد الشعبي في المقدادية.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، ان "مقاتلا بالحشد الشعبي قتل بنيران قناص داعشي في منطقة نوفل قرب قضاء المقدادية 40كم شمال شرق بعقوبة".

واوضح ان "ا

بغداد اليوم - ديالى

اعلنت الحشد الشعبي، الجمعة، احباط تسلل لداعش في خانقين.

وقال إعلام الحشد في بيان، ان "قوة من الفوج الثالث باللواء 23 تمكنت من احباط تسلل لـداعش الإرهابي في منطقة عاليوة بقضاء خانقين".

واضاف ان "التسلل اسفر

بغداد اليوم - كردستان

استنكرت حكومة إقليم كردستان الهجمات التركية الأخيرة داخل أراضي الإقليم، مطالبة تركيا باحترام سيادة أراضي الإقليم.

وقال المتحدث باسم الحكومة، جوتيار عادل في بيان "نراقب ببالغ القلق والأسف أحداث المناطق

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