المالكي: لا ينبغي ان يكون العراق مكانا لضرب جيراننا

2020/06/19 | 23:30 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس ائتلاف دولة القانون في العراق نوري المالكي ووزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، الجمعة، التصعيد العسكري الأخير على الحدود العراقية، فيما أكد ال...

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