شاهد كريستيانو رونالدو ماذا فعل في منزله

2020/06/19 | 23:35 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد نشرت جورجينا رودريغيز صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي اليوم الجمعة، صورة جديدة عبر حسابها الرسمي في “إنستغرام”.وتظهر جورجينا في الصورة بين أطفال رونالدو الأربعة، وخلفهما مدينة مائية مصغرة بجانب المسبح وسط عدد كبير من البالونات.ولدى جورجينا ورونالدو طفلة واحدة اسمها، آلانا مارتينا، إلى جانب ثلاثة أطفال لرونالدو […]

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