قناص يردي أحد مقاتلي الحشد في ديالى

2020/06/19 | 23:36 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى يوم الجمعة بمصرع عنصر في الحشد بنيران قناص في أطراف قضاء المقدادية الواقع على بعد 30 كم شمال شرق بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "مسلحي داعش أطلقوا النار من أسلحة قنص صوب نقطة أمنية مشتركة للحشد الشعبي وقوات الجيش في أطراف قرية نوفل شمالي المقدادية، ما أسفر عن مصرع عنصر من الحشد".

وأضاف أن "قوات الامن والحشد ردت على المهاجمين وشنت حملة تمشيط لمطاردتهم".

ويتخذ مسلحو داعش مناطق شمالي المقدادية ملاذا للاختباء بسبب طبيعتها الجغرافية الوعرة ومنها يشنون هجمات في المناطق المحيطة.

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