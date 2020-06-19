نينوى.. 6 توجيهات للوقاية من فيروس كورونا

2020/06/19 | 23:41 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر محافظ نينوى نجم الجبوري، الجمعة، 6 توجيهات للوقاية من فيروس كورونا من بينها غلق جميع مداخل المحافظة اعتباراً من يوم غد وحتى إشعار آخر، ومنع التجمعات البشرية منعاً باتاً.وقال الناطق الرسمي باسم الخلية في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إن “محافظ نينوى رئيس خلية الازمة نجم الجبوري وجه بغلق جميع مداخل محافظة نينوى […]

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