غوغل تساعد المستخدمين على تنظيم استعمال الإنترنت بميزة جديدة

2020/06/19 | 23:55 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في إطار سعيها لضمان الاستخدام الأمثل لخدمات الإنترنت وصفحاته ومواقعه طورت غوغل خدمة جديدة تشبه في ميزاتها ما يقدمه موقع Pinterest الشهير.وأشارت غوغل إلى أن خدمتها الجديدة Keen والتي تعتمد على منظومات الذكاء الصناعي والتعلم الآلي ستساعد المستخدمين على مشاهدة المواضيع ذات المحتوى الذي يهمهم بشكل أساسي، فعلى سبيل المثال إذا كان المستخدم مولعا […]

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