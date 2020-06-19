2020/06/19 | 23:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقاعد تحسم الجدل بشأن عودة مجالس المحافظات وتطالب بترويج معاملاتهم بغداد – الزمان وسط غضب شعبي واسع واصرار من ثوار تظاهرات تشرين على عدهم منظومة فاسدة، حسمت هيئة التقاعد العامة الجدل ، بعودة اعضاء مجالس المحافظات الى مزاولة اعمالهم.ودعت وثيقة بتوقيع مدير عام صندوق تقاعد موظفي الدولة أحمد عبد الجليل،اطلعت […]

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