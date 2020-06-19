2020/06/19 | 23:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجيش التركي يتجاهل إحتجاجات العراق ويتجه لإقامة مزيد من القواعد العسكرية بغداد تحمّل أنقرة مسؤولية توطين حزب العمال الكردستاني في الشمال بغداد – عبد اللطيف الموسوي اعلنت السلطات التركية مضيها في العمليات العسكرية داخل الاراضي العراقية برغم احتجاجت العراق وبعض الدول العربية، كاشفة عن عزمها إقامة مزيد من القواعد العسكرية المؤقتة […]

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