2020/06/19 | 23:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبد الصاحب: عازمون على تطوير تجربة الإمتحان الإلكتروني والتحوّل إلى التعليم المدمج التعليم يصدر توضيحاً بشأن ملف التعيينات والدرجات الوظيفية بغداد – ساري تحسين اكد المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي حيدر العبودي ان الوزارة تتابع باهتمام عال المطالب والأصوات المشروعة بشأن ملف التعيينات الذي تحكمه محددات وسياقات قانونية، وبهذا […]

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