تجمع إسرائيلي على الحدود اللبنانية… واستنفار للجيش واليونيفيل

2020/06/20 | 00:00 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..ذكرت وسائل اعلام لبنانية ان وفد “معاد” مؤلف من أكثر من 200 شخص مدني وعسكري تم مشاهدتهم على الحدود بين فلسطين المحتلة وجنوب لبنان، داخل موقع العباد، قبالة بلدة حولا.وذكرت الوكالة الوطنيّة للإعلام أن ذلك أدى الى استنفار الجيش اللبناني في الجهة اللبنانية، إضافة الى قوات الأمم المتحدة ” اليونيفيل “.

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