مقتل جندي تركي خلال اشتباكات مع مقاتلين أكراد في شمال العراق

2020/06/20 | 00:01 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ متابعة

يقف الصومال المنكوب على مشارف أزمة إنسانية كبيرة سببها التأثير المشترك للفيضانات المدمرة والجراد الصحراوي وآثار تفشي فيروس كورونا واسع النطاق.

وقال رئيس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في الصومال، جاس

بغداد اليوم- متابعة

قام قرد مدمن على الكحول بقتل شخص وجرح 250، خلال موجة غضب ألمت به في منطقة ميرزابور الهندية، وفقا لموقع "نيويورك بوست".

وقام القرد بفعلته الغاضبة نتيجة انقطاع المشروبات الكحولية عنه، والتي اعتاد على تناولها بك

بغداد اليوم-متابعة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الجمعة (19 حزيران 2020)، إرسال طائرات روسية نفّاثة لاعتراض قاذفتي "بي 52" أميركيتين فوق بحر أوخوتسك.

وذكرت الوزارة في بيان أوردته وسائل إعلام روسية، أن "القوات الجوية الروسية أرسلت ط

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