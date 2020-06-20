تونس.. تفاصيل مروعة لوفاة طفل على يد عرّافة بحضور والدته

2020/06/20 | 00:04 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني تونسي، بأن طفلا في الثانية عشرة من عمره توفي أمس بالحمامات خلال جلسة علاج رعواني بحمام بنت الجديدي، إثر غطس رأسه وأطرافه في ماء حارق.وحسب المصدر، فإن الطفل يعاني من صعوبات في التعلم بسبب ضيق التنفس، ما أدى إلى تدني معدلاته الشيء الذي لم يعجب والدته وهي أستاذة تعليم ثانوي فاختارت علاجه […]

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