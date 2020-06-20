إثيوبيا تؤكد مضيها في ملء سد النهضة

2020/06/20 | 00:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الخارجية الإثيوبي غيدو أندارغاشو، اليوم الجمعة، أن بلاده ستمضي قدما بملء خزان سد النهضة حتى دون اتفاق.

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