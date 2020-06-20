2020/06/20 | 00:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تضارب في تصريحات مسؤولي الصحة بشأن تصنيع العقار الروسي لمعالجة كورونا بغداد – قصي منذر أكدت وزارة الصحة والبيئة أن استيراد العقار الروسي لعلاج مرضى كورونا لا يزال قيد الدراسة، لافتة الى أن منظمة الصحة العالمية لم تعط قراراً باستخدامه.برغم ان الوزارة سبق ان اعلنت انها تتجه لتصنيع الدواء داخل العراق.وقال […]

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