2020/06/20 | 00:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شيخ جنكي يدعو إلى حل حكومة الإقليم السليمانية – الزمان دعا عضو المجلس القيادي للاتحاد الوطني الكردستاني آراس شيخ جنكي، قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني الى تعزيز التفاهم المشترك حيال القضايا والمسائل الراهنة، في ظل تفاقم الأزمات الإقتصادية والمالية والصحية التي يمر بها أقليم كردستان ودول المنطقة والعالم.مشيرا الى ان (دعوته تشمل […]

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