2020/06/20 | 00:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يار الله وبعثة الناتو يبحثان إصلاح مفاصل المؤسسة العسكرية المشتركة تنعى قائد عمليات بغداد السابق بغداد – الزمان نعت قيادة العمليات المشتركة اللواء الركن عبد الحسين التميمي ، قائد عمليات بغداد السابق.وقالت في بيان امس انها (تنعى المقاتل البطل عبد الحسين التميمي الذي تعرض الى وعكة صحيحة شديدة ونقل على […]

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