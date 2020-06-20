القبض على 3 متهمين بقضية

2020/06/20 | 00:32 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ الديوانية

افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بالقبض على 3 متهمين بقضية "النهوة" العشائرية في الديوانية.وقال المصدر في حديث ل(بغداد اليوم)، أن "مفارز ودوريات مركز شرطة غماس وبأمرة الرائد قصي احيال وعدد من الضباط و المنتسبين، تمكنت من إلقاء القبض على 3 متهمين بموضوع النهوة العشائرية، فيما كان المتهم الرابع مطلوب بقضية مشاجرة".واضاف ان "ذلك يأتي في ظل حملة قامت بها قيادة الشرطة، بهدف البحث عن المطلوبين للقضاء وتنفيذ مذكرات أوامر إلقاء القبض".

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بغداد اليوم- ديالى

افاد مصدر امني، الجمعة، بمقتل عنصر بالحشد الشعبي في المقدادية.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، ان "مقاتلا بالحشد الشعبي قتل بنيران قناص داعشي في منطقة نوفل قرب قضاء المقدادية 40كم شمال شرق بعقوبة".

واوضح ان "ا

بغداد اليوم - ديالى

اعلنت الحشد الشعبي، الجمعة، احباط تسلل لداعش في خانقين.

وقال إعلام الحشد في بيان، ان "قوة من الفوج الثالث باللواء 23 تمكنت من احباط تسلل لـداعش الإرهابي في منطقة عاليوة بقضاء خانقين".

واضاف ان "التسلل اسفر

بغداد اليوم _ بابل

افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بانتحار شاب في أواخر العشرينات من عمره وسط مدينة الحلة.

وقال المصدر في حديث ل(بغداد اليوم)، إن "شابا يبلغ من العمر نحو 29 عاما اقدم على الإنتحار داخل داره الواقعة ضمن أحد أحياء مركز مدينة الحلة&

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