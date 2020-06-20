في أول رد فعل لها... كردستان العراق تدين القصف التركي

2020/06/20 | 00:32 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدانت اربيل ، الجمعة، قصف تركيا لمناطق حدودية في منطقة كردستان العراق تسبب بخسائر بشرية ومادية، فيما دعت مقاتلي حزب العمال الكردستاني إلى مغادرة أراضي...

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