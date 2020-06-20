في فهم الخطاب الغربي وخلفياته العقيدية ح7 - عباس علي العلي

2020/06/20 | 00:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي كان الحوار مفترضا به أن يصل إلى محطة التقاء وتفاهم على نقاط مشتركة تمثل الحد المقبول من الطرفين والذي منه يمكن تطوير منطلقات الحوار من هذا الحد إلى نقاط أكثر حساسية وبروح المسؤولية التأريخية, حيث يتكلم العقل ويسمع الأخر لا بد للحواجز أن تذوب ويصبح المكان أقصر ويتدانى كل نحو الأخر, ولكن عندما تتحاور الجدران مع بعضها لا تتوقع أن تنقص المسافة بينهما سنتمر واحد وليس شبرا.والنقطة الأهم في أي حوار ع ......





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