الاستخبارات العسكرية لـ” العهد نيوز” مسؤول التفخيخ في عصابات داعش الاجرامية في قبضة العدالة

2020/06/20 | 00:53 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني في شعبة الاستخبارات العسكرية اليوم السبت، بان مسؤول التفخيخ في عصابات داعش الاجرامية وقع في يد العدالة بعملية امنية استباقية شمالي مدينة الرمادي .وقال المصدر في حديث لـ” العهد نيوز، ان” قوة امنية من مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة السابعة وبالتعاون مع الفوج الاول لواء المشاة 39 الفرقة ذاتها شرعت بعملية […]

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