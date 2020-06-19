دكة عشائرية تستهدف منزل ضابط بمحافظة البصرة لقيامه بتحرير مقاول مختطف – فيديو

2020/06/20 | 01:41 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تعرض منزل مدير شرطة ناحية الإمام الصادق بمحافظة البصرة، الى هجوم او ما يسمى بـ” الدكة العشائرية”، من قبل اشخاص ينتمون الى احدى العشائر.

وذكرت مصادر محلية ان مجموعة من الأشخاص هاجموا منازل تعود لعشيرة الضابط، في قضاء القرنة، على خلفية مقتل ثلاثة من أبنائهم كانوا متورطين بخطف مقاول، اثناء اشتباك مع رجال الشرطة الذين حاولوا تحرير المختطف، مطالبين بتسليم الضابط الذي يعتبرونه مسؤولا عن قتل الخاطفين، أو إعلان البراءة منه.

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