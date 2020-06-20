تجمعات للحراك الجزائري تتحدى الاعتقالات

2020/06/20 | 01:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجزائر‭- ‬الزمان‭ ‬ ‭ ‬في‭ ‬وقفات‭ ‬تحد‭ ‬واضحة‭ ‬،‭ ‬شهدت‭ ‬الجزائر‭ ‬الجمعة‭ ‬تظاهرات‭ ‬مؤيدة‭ ‬للحراك‭ ‬الشعبي،‭ ‬رغم‭ ‬المنع‭ ‬المفروض‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬التجمعات‭ ‬بسبب‭ ‬انتشار‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا‭ ‬المستجد،‭ ‬وفق‭ ‬صور‭ ‬نشرت‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬ومنظمات‭ ‬حقوقية‭.‬ وأفادت‭ ‬اللجنة‭ ‬الوطنية‭ ‬للإفراج‭ ‬عن‭ ‬الموقوفين،‭ ‬وهي‭ ‬جمعية‭ ‬تحصي‭ ‬وتدعم‭ ‬سجناء‭ ‬الرأي،‭ ‬أن‭ ‬عشرة‭ ‬أشخاص‭ ‬اعتقلوا‭ ‬في‭ ‬بجاية‭ ‬في‭ […]

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