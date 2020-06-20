مزلقة الغاء مجالس المحافظات

2020/06/20 | 01:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‭ ‬عبد‭ ‬الهادي‭ ‬كاظم‭ ‬الحميري عندما‭ ‬قامت‭ ‬ثورة‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬أول‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬بدأت‭ ‬بمطالب‭ ‬توفير‭ ‬العمل‭ ‬للعاطلين‭ ‬وتوفير‭ ‬الخدمات‭ ‬البلدية‭ ‬والصحية‭ ‬والرعاية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬تطورت‭ ‬الى‭ ‬المطالبة‭ ‬بإلغاء‭ ‬سيطرة‭ ‬الطبقة‭ ‬الحاكمة‭ ‬بكاملها‭ ‬بعدما‭ ‬واجهت‭ ‬تلك‭ ‬الطبقة‭ ‬الثائرين‭ ‬بالقنص‭ ‬والخطف‭ ‬والقتل‭.‬ إن‭ ‬الواقع‭ ‬المدقع‭ ‬للمحافظات‭ ‬الوسطى‭ ‬والجنوبية‭ ‬وفشل‭ ‬أعضاء‭ ‬مجالس‭ ‬المحافظات‭ ‬في‭ […]

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