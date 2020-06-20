باتمان وكيم كارداشيان أبطال بودكاست عبر سبوتيفاي

2020/06/20 | 01:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لوس‭ ‬انجليس‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أبرمت‭ “‬سبوتيفاي‭” ‬عقدا‭ ‬لمدونات‭ ‬رقمية‭ ‬صوتية‭ (‬بودكاست‭) ‬مع‭ “‬دي‭ ‬سي‭ ‬كوميكس‭” ‬وشخصياتها‭ ‬من‭ ‬أمثال‭ ‬باتمان‭ ‬وسوبرمان‭ ‬ووندر‭ ‬وومان،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬حلقات‭ ‬تبث‭ ‬عبر‭ ‬منصة‭ ‬البث‭ ‬التدفقي‭ ‬الكبيرة‭ ‬هذه‭.‬ ووقعت‭ ‬المنصة‭ ‬السويدية‭ ‬العملاقة‭ ‬أيضا‭ ‬عقدا‭ ‬مع‭ ‬نجمة‭ ‬تلفزيون‭ ‬الواقع‭ ‬كيم‭ ‬كارداشيان‭ ‬التي‭ ‬أصبحت‭ ‬مناضلة‭ ‬لتصحيح‭ ‬الأخطاء‭ ‬القضائية،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬بودكاست‭ ‬متخصص‭ […]

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