البرازيل تتجاوز حاجز المليون إصابة بكورونا

2020/06/20 | 01:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات الصحية في البرازيل، تجاوز إجمالي الإصابات بكورونا حاجز المليون حالة، عقب تسجيل 54 ألفا و771 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

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