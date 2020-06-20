2020/06/20 | 02:27 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مقتل خمسة مدنيين في غارات جوية تركية البصرة -أربيل – السليمانية – الزمان تعيش البصرة وكذلك ذي قار المجاورة لها في قلب جنوب العراق ،منذ ثلاثة ايام وضعاً امنياً سيئاً بسبب تجدد نشوب اشتباكات مسلحة بين بعض العشائر، جرى فيها استخدام الاسلحة المتوسطة والقاذفات ضد الدروع وتم تدمير عدد من السيارات والمباني، […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسلحة ضد الدروع في اشتباكات عشائرية جنوب العراق ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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