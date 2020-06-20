أسلحة‭ ‬ضد‭ ‬الدروع‭ ‬في‭ ‬اشتباكات عشائرية‭ ‬جنوب‭ ‬العراق‭ ‬

2020/06/20 | 02:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مقتل‭ ‬خمسة‭ ‬مدنيين‭ ‬في‭ ‬غارات‭ ‬جوية‭ ‬تركية‭ ‬ البصرة‭ -‬أربيل‭ – ‬السليمانية‭ – ‬الزمان‭ ‬ ‭ ‬تعيش‭ ‬البصرة‭ ‬وكذلك‭ ‬ذي‭ ‬قار‭ ‬المجاورة‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬قلب‭ ‬جنوب‭ ‬العراق‭ ‬،منذ‭ ‬ثلاثة‭ ‬ايام‭ ‬وضعاً‭ ‬امنياً‭ ‬سيئاً‭ ‬بسبب‭ ‬تجدد‭ ‬نشوب‭ ‬اشتباكات‭ ‬مسلحة‭ ‬بين‭ ‬بعض‭ ‬العشائر،‭ ‬جرى‭ ‬فيها‭ ‬استخدام‭ ‬الاسلحة‭ ‬المتوسطة‭ ‬والقاذفات‭ ‬ضد‭ ‬الدروع‭ ‬وتم‭ ‬تدمير‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬السيارات‭ ‬والمباني،‭ […]

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