الموجة الثانية.. ومابعدها

2020/06/20 | 02:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام كل‭ ‬دولة‭ ‬لها‭ ‬ظروفها‭ ‬في‭ ‬التصدي‭ ‬لفيروس‭ ‬كورونا‭ ‬،‭ ‬وهناك‭ ‬اختلافات‭ ‬مهمة‭ ‬عندما‭ ‬تقول‭ ‬دولة‭ ‬مثل‭ ‬السويد‭ ‬انّ‭ ‬لديها‭ ‬وفيات‭ ‬تقرب‭ ‬من‭ ‬خمسة‭ ‬آلاف‭ ‬لكنها‭ ‬تعرف‭ ‬مدى‭ ‬انتشار‭ ‬الفيروس‭ ‬وتدرك‭ ‬أنّ‭ ‬كلّ‭ ‬شيء‭ ‬تحت‭ ‬السيطرة،‭ ‬أو‭ ‬أن‭ ‬تقول‭ ‬بريطانيا‭ ‬مثلاً‭ ‬انها‭ ‬خففت‭ ‬انذار‭ ‬الطوارئ‭ ‬الصحي‭ ‬من‭ ‬المرتبة‭ ‬الرابعة‭ ‬الى‭ ‬الثالثة،‭ ‬وبين‭ ‬بعض‭ ‬المحافظات‭ […]

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