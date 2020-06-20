باريس وبرلين ولندن تدعم تمديد حظر الأسلحة وتدعو للحوار مع طهران

2020/06/20 | 02:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باريس‭- ‬برلين‭ ‬الزمان‭ ‬ أعلنت‭ ‬الدول‭ ‬الأوروبية‭ ‬الثلاث‭ ‬الموقعة‭ ‬على‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي‭ ‬الإيراني،‭ ‬وهي‭ ‬فرنسا‭ ‬وألمانيا‭ ‬والمملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬الجمعة‭ ‬معارضتها‭ ‬رفع‭ ‬حظر‭ ‬الأسلحة‭ ‬الذي‭ ‬يستهدف‭ ‬إيران‭.‬ وكتب‭ ‬وزراء‭ ‬الخارجية‭ ‬الثلاثة‭ ‬في‭ ‬إعلان‭ ‬مشترك،‭ ‬‮«‬نرى‭ ‬أن‭ ‬رفع‭ ‬الحظر‭ ‬المقرر‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭/‬أكتوبر‭ ‬المقبل‭ ‬الذي‭ ‬تفرضه‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬على‭ ‬الأسلحة‭ ‬التقليدية‭ ‬والذي‭ ‬وضع‭ ‬بموجب‭ ‬القرار‭ ‬2231،‭ ‬يمكن‭ […]

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