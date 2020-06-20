(نص) (تداعيات حسان بن خنجر وهو يتنفس رطوبة الفاو ومستنقعاته المائية) - باسل محمد عبد الكريم

2020/06/20 | 03:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#باسل_محمد_عبد_الكريم 1) تمتدّ يدك فتحتوي الأماني القديمة، ثم تنثرها وتعيد احتوائها،إنها لعبة السنين العجاف2) أيها الفتى (الغرّ) المشاكسبيني وبينك خطوتين، طيلة عقد من السنين،وما امتلكت جرأة الاختصار، في عنادك، كنا نحتمي بفارق السنين وسلطنة التثقف، واكتمال الرغبات المنسية،كنا نداري شططك،بقوانين العشيرة وانضباط القبيلة،كنت المكمّم الذي نتمنى زعيقه، لأننا صمتنا د ......





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