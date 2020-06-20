سارة - زين اليوسف

2020/06/20 | 03:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#زين_اليوسف لا أعلم حقاً من أين أبدأ..مر أسبوعٌ تقريباً على اغتيال سارة و منذ ذلك الحين ما زلتُ عالقةً في دوامة الصمت المُطبق سواءً في فضاء السوشيال ميديا أو حتى على الصعيد الواقعي..قرأت رسالتها الأخيرة عشرات المرات و بعد كل مرةٍ منها كان يزداد صمتي و ألمي و بالتأكيد اكتئابي..كنت أرى صورها المنتشرة في المواقع الإخبارية المختلفة فأجد أمامي شابةً في مقتبل حياتها تبتسم دائماً بكل براءة..طفلة..مجرد طفلةٍ تسكن جسد ......





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