ولاية أميركية تسجل أكثر من 4 آلاف إصابة جديدة بكورونا

2020/06/20 | 03:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت ولاية كاليفورنيا الأميركية، تسجيل 4 آلاف و317 إصابة جديدة بكورونا.

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