2020/06/20 | 08:02 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت شركة Lenovo عن إطلاق جيل جديد من حواسب الأعمال اللوحيه ThinkPad P من أجل الباحثين عن الأداء القوي وصلابة المكونات ، ولأول مره يتم الإعلان عن حاسوب ThinkPad X1 Extreme Gen 3 .على الرغم من تنوع وجهات نظر المستخدمين تجاه حواسب الأعمال اللوحيه سواء كانوا باحثين عن قوة الأداء أو مُهتمين بأساليب المحافظه […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سلسلة حواسب الأعمال اللوحيه ThinkPad P هي كل ما تفكر به Lenovo الآن) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سلسلة حواسب الأعمال اللوحيه ThinkPad P هي كل ما تفكر به Lenovo الآن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).