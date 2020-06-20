مايكروسوفت تنتقد سياسة آبل الاحتكارية على متجر التطبيقات App Store

2020/06/20 | 08:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرضت شركة آبل لانتقادات حادة من مدير شركة مايكروسوفت القانوني، براد سميث، والذي طالب السلطات التشريعية بالتحقيق حول السياسة الاحتكارية التي تنتهجها الأولى على متجر التطبيقات App Store.حيث اتهم سميث الشركة بالتأثير على المنافسة في السوق بوضع عوائق أمام المنافسين وذلك بالتزامن مع فتح الاتحاد الأوروبي تحقيقات مع آبل بسبب الأساليب الاحتكارية التي تستخدمها […]

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